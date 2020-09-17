Президент Мексики собрался продать роскошный самолет за миллиарды рублей

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор получил предложение о покупке роскошного самолета Boeing 787 Dreamliner, который принадлежал его предшественнику Энрике Пенья Ньето. Об этом в четверг, 17 сентября, он сообщил журналистам Reuters.

«Поступило предложение... Теперь мы ждем новой оценки, и весьма вероятно, что самолет будет продан», — прокомментировал глава государства.

Отмечается, что правительство Мексики давно собиралось продать указанное воздушное судно.

Стоимость Boeing 787 Dreamliner предположительно равна 130 миллионам долларов (около десяти миллиардов рублей).

Имя потенциального покупателя пока не раскрывается.

В мае 2017 года частный самолет, принадлежавший королю рок-н-ролла Элвису Пресли, был продан на аукционе в Калифорнии за 430 тысяч долларов. Внутренняя отделка самолета Lockheed Jetstar 1962 года выпуска была придумана самим музыкантом. Салон обшит деревом золотистого оттенка, кресла обиты красным бархатом, однако в воздушном судне отсутствуют двигатели.