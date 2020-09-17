Обнаружено новое массовое вымирание

Международная группа ученых обнаружила следы нового, ранее неизвестного массового вымирания, названного карнийским плювиальным эпизодом (англ. Carnian Pluvial Episode), которое произошло 233 миллиона лет назад. Оно произошло в начале мезозойской эры и способствовало будущему процветанию динозавров. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Исследователи проанализировали ископаемые данные и выяснили, что причиной вымирания, скорее всего, стали массивные извержения вулканов на западе Канады, где излились огромные объемы вулканического базальта. В результате геологической активности в атмосферу попало большое количество углекислого газа, вызвавшее глобальное потепление. Изменение климата сопровождалось периодом повышенной влажности, длившегося около одного миллиона лет, и серьезным снижением биоразнообразия в океане и на суше.

Первые динозавры появились за 20 миллионов лет до карнийского многолетнего эпизода, но оставались редкой группой рептилий. После периода влажности наступили засушливые условия, которые дали начало расцвету крупных ящеров. В то время появились не только динозавры, но и многие современные группы растений и животных, в том числе черепахи, крокодилы, ящерицы и первые млекопитающие. В океанах изменился цикл углерода, позволив существовать современным коралловым рифам и разным типам планктона.

До настоящего момента ученым было известно о пяти массовых вымираниях за последние 540 миллионов лет. Последнее массовое вымирание произошло примерно 65 миллионов лет назад и затронуло динозавров.