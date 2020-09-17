Спектакли «Золотой Маски» покажут на платформах Rambler Group

Проект «Золотая Маска» online при поддержке Сбербанка и Rambler Group 20 сентября возобновляет показы спектаклей. Об этом сообщает пресс-служба Rambler Group.

Прямые трансляции трех постановок, номинированных на Национальную театральную премию в 2020 году, пройдут на главной странице портала «Рамблер», после чего записи спектаклей появятся в мультимедийном сервисе Okko и будут доступны бесплатно.

«"Золотая Маска" всегда ставила перед собой просветительские задачи — познакомить как можно более широкую аудиторию с современным российским театром. И онлайн-формат дает нам такую возможность. А благодаря поддержке нашего давнего партнера — Сбербанка — записи трансляций будут бесплатно доступны в течение всего года в онлайн-кинотеатре Okko. Не упустите такую возможность», — отметила генеральный директор фестиваля «Золотая Маска» Мария Ревякина.

«Современной публике нужен удобный доступ к культурному контенту, и Сбербанк может его обеспечить за счет больших медиа возможностей Экосистемы. Показы лучших российских спектаклей онлайн открывают театральное искусство для миллионов людей, и мы рады быть проводником в этом процессе», — отметила старший вице-президент Сбербанка Татьяна Завьялова.

«Для Rambler Group, обладающей самыми современными технологиями доставки качественного контента, особенно ценно поддержать "Золотую Маску" сейчас. Трансляция спектаклей на портале «Рамблер» позволит сделать одно из ключевых театральных событий страны доступным огромной аудитории — порядка 65 миллионов человек», — прокомментировал новость генеральный директор Rambler&Co Максим Тадевосян.

Для трансляций на портале «Рамблер» и в мультимедийном сервисе Okko выбраны драматические спектакли: «Преступление и наказание» Санкт-Петербургского театра «Приют комедианта» режиссера Константина Богомолова и художника Ларисы Ломакиной; «Сирано де Бержерак» Александринского театра в постановке Николая Рощина и «Дети солнца» Новосибирского театра «Красный факел» режиссёра Тимофея Кулябина и художника Олега Головко.

Созданные по классическим текстам, все три работы предлагают яркое и неординарное переосмысление этих произведений. При этом «Преступление и наказание» и «Дети солнца» на театральной сцене играются для небольшого числа зрителей, и увидеть их могут немногие — участие спектаклей в проекте «Золотая Маска» online меняет эту ситуацию.

Проект «Золотая Маска» online был впервые проведен в 2018 году и с тех пор ежегодно дает зрителям по всей России уникальную возможность увидеть спектакли фестиваля «Золотая Маска» в режиме реального времени. В течение двух лет «Золотая Маска» online показала более десяти драматических, оперных и балетных постановок самых разных театров — от легендарного Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова до небольшого театра-студии «Грань» из Новокуйбышевска.

Партнерство «Золотой Маски» и Rambler Group стартовало в этом сезоне. Сбербанк выступает генеральным партнером фестиваля и премии «Золотая Маска», а также программы «Золотая Маска» online.