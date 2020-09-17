Россияне закопали жен на популярном курорте и попали на видео

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Российские туристы закопали своих жен на пляже в Адлере, выполняя задание конкурса местного ведущего. Видео с курорта опубликовано в паблике «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как ведущий пляжа «Барракуда» поручает участникам конкурса закопать своих жен в гальку с головой — те справляются с заданием в считанные секунды. «Девчонки, как там под землей-то? Нормально?» — иронизирует мужчина, после чего туристки выбираются из-под земли под аплодисменты других отдыхающих.

Пользователи в комментариях раскритиковали участников конкурса, назвав их «безмозглыми». «Жены могли задохнуться. Тамада вообще отсутствием ума страдает», «Одного так выкопали трупом», «Деградация на лицо», — написали они.

Ранее в сети появилось видео из Сочи: на берег вынесло оголившегося мужчину со сланцами в руках. На кадрах видно, как он валится на спину из-за сильного течения, а затем его прибивает к берегу животом кверху. При этом он крепко держит в руках обувь, но его плавки сползли и оголили интимные части тела.

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