В Сочи на берег вынесло оголившегося мужчину

В Сочи на берег вынесло нетрезвого туриста со сланцами в руках. Проходящие мимо отдыхающие сняли мужчину на видео. Ролик опубликован на сайте телеканала Sochi24.

На кадрах видно, как мужчина валится на спину из-за сильного течения, а затем его прибивает к берегу животом кверху. При этом он крепко держит в руках обувь, но его плавки сползли и оголили интимные части тела.

По мнению авторов видео, отдыхающий был изрядно пьяным, так как передвигался с трудом. Тем не менее, поскольку его жизни ничего не угрожало, туристу не стали помогать подняться.