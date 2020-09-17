«Самая одинокая» кошка Великобритании наконец обрела хозяев

«Самая одинокая» кошка Великобритании, которая провела в приюте 130 дней, наконец обрела хозяев. Об этом сообщает Daily Star.

В апреле 2020 года в приют английского города Баттерси принесли кошку по кличке Моник (Monique). Животное страдало иммунодефицитом, поэтому от него отказались прошлые хозяева.

Для того чтобы подыскать Моник новый дом, сотрудники приюта решили устроить для нее вечеринку по случаю Дня рождения и пригласить всех желающих. Однако на праздник никто не пришел.

Тогда работники разместили фотографию одинокой Моник, сидящей на фоне надписи «С Днем рождения!», в социальных сетях. Неравнодушные пользователи со всего мира окрестили животное «самой одинокой кошкой Великобритании» и стали предлагать приюту забрать ее к себе домой. Они также отправляли кошке подарки и пожертвования. «Мы были тронуты тем, что люди пришли на помощь Моник. Все брошенные кошки заслуживают второго шанса», — сказала сотрудница приюта.

Вскоре кошку забрал домой житель Англии Аднан (Adnan). Он сразу нашел общий язык с животным. «Она ходит за мной по дому, запрыгивает на колени и всегда следит за тем, как я работаю», — рассказал Адлан. Он признался, что очень рад, что Моник появилась в его жизни.

Ранее сообщалось о собаке, которая просидела в приюте более 10 лет и наконец обрела дом. Из-за травмы шеи от нее отказались бывшие хозяева, и никто не хотел брать на себя ответственность за больное животное. Однако вскоре семейная пара из Англии согласилась забрать пса домой.