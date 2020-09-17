Фанаты принялись оскорблять Кайли Дженнер за располневшее тело на видео

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, поделилась кадрами в откровенном бикини и подверглась критике за полноту. Соответствующие кадры и комментарии появились на Daily Mail.



В опубликованном ролике 23-летняя знаменитость снимает себя на видео в собственном доме, позируя в ярко-красном купальнике, который частично оголяет ее грудь. Образ предпринимательницы дополнили золотое колье и розовая резинка в качестве браслета.



Читатели издания не оценили внешний вид Дженнер и принялись писать оскорбления, сравнивая ее со свиньей. «А теперь покажите нам фотографии папарацци с ее раздутым лицом. Она и ее сестра Хлоя — королевы фотошопа», «Она такая молодая и уже с лишним весом», «Она настолько непропорциональна, что выглядит как персонаж мультфильма: бессмысленный взгляд, утиные губы и фальшивые части тела», «Это свиноподобное существо обновило импланты», «Она очень потолстела. Грудь и руки выглядят жирными», — комментировали пользователи.



Ранее Кайли Дженнер опубликовала видео в нижнем белье. На размещенном ролике она двигается под музыку с распущенными волосами в комплекте белого цвета в рубчик. Наряд бывшей миллиардерши обнажал ее спину и ягодицы.

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