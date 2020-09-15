Бывшая самая молодая миллиардерша поделилась видео в нижнем белье

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, поделилась видео в откровенном образе. На размещенные в ее Instagram-сторис кадры обратили внимание журналисты Mirror.



На опубликованном ролике 23-летняя знаменитость снимает себя в зеркало, двигаясь под музыку с распущенными волосами в комплекте нижнего белья белого цвета в рубчик. Наряд Дженнер оголяет ее спину и ягодицы.

29 мая у Дженнер отняли статус самой молодой миллиардерши в мире. Предпринимательницу обвинили в том, что она лгала о доходах своей компании и подделывала налоговые декларации ради сохранения титула. Впервые она получила свое звание в марте 2019 года, а через год журнал присудил ей этот статус второй раз подряд.



Ранее в сентябре бывшая миллиардерша разместила фотографию в оголяющем ее грудь топе и порадовала фанатов. Она попозировала в серебристом кроп-топе с глубоким декольте и голубых джинсах. Ее образ дополнили жемчужное колье, серьги, браслет и несколько колец.