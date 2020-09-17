Режиссера «Скажи ей» заподозрили в заражении коронавирусом гостей «Кинотавра»

Российского режиссера и актера Александра Молочникова заподозрили в заражении коронавирусом гостей «Кинотавра». Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

В начале недели кинематографист представил на фестивале свою картину «Скажи ей». На мероприятии Молочников контактировал с большим количеством звезд, а позднее рассказал, что его тест на COVID-19 оказался положительным. Режиссер рассказал о своем заражении в Instagram, однако позднее удалил пост.

«Простите все, с кем контактировал. На "Кинотавре" в день показа "Скажи ей" сделал тест, он был отрицательный, поэтому я позволил себе пойти на нашу премьеру», — отметил он.

Молочников также сообщил о переносе срежиссированного им спектакля «Бульба. Пир» в Театре на Малой Бронной. Он пояснил, что у нескольких артистов, задействованных в постановке, также обнаружили коронавирус.

На «Кинотавре» Молочников появился со звездой Comedy Woman Екатериной Варнавой. Кроме того, на фестивале присутствовали такие знаменитости, как Светлана Ходченкова, Катерина Шпица и Анна Чиповская.