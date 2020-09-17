Названы самые любимые домашние дела россиян

Самыми любимыми домашними делами россиян являются стирка и мытье посуды — за них в ходе опроса проголосовали по 41 проценту респондентов. Всего в опросе приняли участие более 2,5 тысячи человек. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса YouDo.

Самым нелюбимым занятием респонденты назвали глажку белья: почти половина опрошенных призналась, что не любит этим заниматься.

Нейтральное отношение у россиян к уборке — 51 процент опрошенных. Они спокойно наводят порядок в тех случаях, когда это необходимо. Треть респондентов в принципе не любит домашние хлопоты, но все равно убирается.

При этом только 10 процентов опрошенных сказали, что любят уборку. Еще по два процента участников опроса признались, что делают уборку только тогда, когда приходят гости, или же вообще никогда не убираются.

Кроме того, 48 процентов россиян сообщили, что делают уборку раз в неделю. 19 процентов прибираются раз в две недели, а 17 процентов опрошенных — каждый день. Девять процентов респондентов наводят порядок дома раз в месяц, а еще три процента — один раз в несколько месяцев.

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