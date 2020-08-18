Названы жилищные проблемы россиян во время самоизоляции

Россияне во время самоизоляции больше всего жаловались на плохое качество водопроводной воды — 53 процента опрошенных. Об этом говорится в совместном исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Фонда национальной энергетической безопасности, передает «Интерфакс».

Еще одной жилищной проблемой назвали скопление мусора — его либо вообще не убирают, либо несвоевременно увозят. Согласно данным опроса, недовольны этим параметром 53 процента респондентов. Также люди жалуются на загрязненный воздух в местах своего проживания — 66 процентов опрошенных.

Как сообщили аналитики ВЦИОМ, не видят особых проблем с качеством воды 44 процента опрошенных, 46 процентов считают для себя актуальной проблему с уборкой и вывозом мусора, а 33 процента россиян не жалуются на грязный воздух.

Опрос проводили среди 1600 респондентов старше 18 лет.

По данным за второй квартал 2020 года, главными коммунальными проблемами россиян оказались неудовлетворительное состояние, содержание и текущий ремонт многоквартирных домов (в том числе и их санитарная обработка), начисление платы за услуги ЖКХ, а также управленческие вопросы (проблемы с управляющими компаниями и ТСЖ).

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