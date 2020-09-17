Более половины украинцев оказались разочарованы происходящим в стране. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на социологическое исследование группы «Рейтинг».

Так ответили 60 процентов респондентов. При этом граждане позитивнее оценивают ситуацию в своих населенных пунктах.

56 процентов заявили, что с оптимизмом смотрят в будущее, а разочарование испытывает 41 процент опрошенных. Касательно развития событий на Украине оптимистично настроено 35 процентов респондентов.

При этом большинство респондентов заявили, что главные успехи местной власти лежат в сфере городского благоустройства.

Ранее сообщалось, что рейтинг нынешнего президента Украины рекордно обвалился. Если в сентябре прошлого года его поддерживали 56 процентов украинцев, то теперь — 25 процентов. На этом фоне с 6 до 11 процентов выросли рейтинги бывшего президента страны Петра Порошенко.