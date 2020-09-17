В России отреагировали на резолюцию Европарламента по Навальному

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал резолюцию Европарламента по ситуации с Алексеем Навальным вмешательством в дела России. Реакцию парламентария приводит РИА Новости в четверг, 17 сентября.

«Весь этот антироссийский спектакль развязан в целях дальнейшего сдерживания России, в первую очередь в экономической плоскости», — сказал он.

Слуцкий выразил мнение, что принятием данной резолюции европарламентарии «по сути подтвердили провокационный характер» событий вокруг Навального.

Ранее в четверг Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию, в которой рекомендовал правительствам стран-участниц ужесточить санкции против России из-за произошедшего с блогером и остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Брюссель осудил предполагаемое отравление Навального и постановил провести международное расследование обстоятельств происшествия. Документ не носит законодательный характер.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. Первые два дня его лечили в местной больнице, а 22 августа доставили в берлинскую клинику. Немецкие врачи после серии тестов заявили об отравлении оппозиционера ядом группы «Новичок». Между тем российские специалисты ядов в организме Навального не обнаружили. Из медицинской комы российского пациента вывели 10 сентября.