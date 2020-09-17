Польша решила собрать деньги для Белоруссии

Власти Польши решили собрать денег для Белоруссии и предложили создать стабилизационный фонд. Об этом рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, его слова приводит РИА Новости.

Польша собирается внести на рассмотрение Еврокомиссии так называемый «план для Белоруссии». В его рамках для стабилизации экономики страны могут создать фонд по меньшей мере на миллиард евро. Моравецкий подчеркнул, что Польша считает необходимым, чтобы Москва и дальше оставалась надежным экономическим партнером Минска. «Мы хотим, чтобы как можно скорее [дело] дошло до мирного разрешения этого спора в сотрудничестве с большим российским партнером, который сейчас является важным ключевым партнером для Белоруссии, и мы хотим, чтобы оставался партнером», — указал польский премьер.

В начале сентября стало известно, что Москва выдаст Минску кредит на 1,5 миллиарда долларов. Деньги выплатят в два этапа. «Мы в текущем году хотим предоставить 1 миллиард долларов, из которых 500 миллионов долларов за счет ЕФСР [Евразийского фонда стабилизации и развития], 500 миллионов долларов — за счет межгоскредита», — пояснил глава российского Минфина Антон Силуанов. Второй транш в 500 миллионов долларов будет выделен в 2021 году.