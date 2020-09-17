Священник-блогер вышел на тропинку в Крыму и разбился насмерть

Клирик храма святителя Николая Мирликийского в Хамовниках Александр Шумский скончался в возрасте 66 лет во время отдыха в Крыму. Как сообщает «Комсомольская правда», священник-блогер вышел на тропинку, но в результате поскользнулся и разбился насмерть.

По данным издания, трагедия произошла 16 сентября во время поездки Шумского в Херсонес. Иерей решил спуститься к морю, но тропинка оказалась небезопасной — мужчина поскользнулся и сорвался вниз.

Священнослужитель направлялся на поклонение следу стопы святого апостола Андрея Первозванного. Во время этой прогулки и произошла трагедия.

Корреспондент из Севастополя рассказал, что вместе с Шумским со скалы упал и его семилетний внук. Пролетев пять метров, мальчик получил травмы и потерял сознание. На место прибыли спасатели. Они передали ребенка в реанимацию.

Ранее сообщалось, что россиянин с внуком сорвались со скалы в районе музея «Херсонес Таврический» в Крыму и что семья приехала из Москвы.

Александр Шумский родился в 1954 году в Москве. Был старейшим клириком храма в Хамовниках, преподавал в Сретенской духовной семинарии и был учителем истории в школе. Вел собственный блог, на котором выходили статьи иерея. Публиковался в журналах «Россия православная» и на интернет-портале «Русская Народная Линия».