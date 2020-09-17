Яну Троянову оштрафовали за пикет в поддержку Навального

Актрису Яну Троянову оштрафовали за пикет в поддержку Алексея Навального. Об этом она рассказала «ОВД-Инфо».

Троянову признали виновной в нарушении правил участия в публичных мероприятиях (часть 5 статьи 20.2 КоАП). Тверской районный суд Москвы оштрафовал актрису на 10 тысяч рублей.

На пикет Троянова вышла со своей подругой актрисой Ириной Вилковой. Их задержали на Красной площади 21 августа, когда они проводили одиночные пикеты с требованием выпустить Навального на лечение за границей из омской больницы.

«Сегодня я поступила бы так же. Когда речь идет об убийстве человека, я была вынуждена преступить закон», — пояснила актриса.

Ранее Троянова осудила семью погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым водителя за отказ взять деньги. В интервью с Ксенией Собчак актриса заявила, что артист поступил правильно, предложив заплатить пострадавшим.