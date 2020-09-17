Выживаемость взрослых в России оказалась на уровне Албании

Россия оказалась в десятке стран, которые достигли лучших показателей по развитию человеческого капитала за последнее десятилетие. Об этом говорится в отчете Всемирного банка, который имеется в распоряжении «Ленты.ру». Это касается улучшения показателей выживаемости и образования граждан, уточняется в документе.

«Улучшение в Российской Федерации главным образом касается показателей состояния здоровья, что выражается в более высокой доле детей, которые доживут до 5-летнего возраста, и лиц в возрасте 15 лет, которые доживут до 60 лет, а также в снижении показателя низкорослости», — говорится в докладе. По этим показателям индекса человеческого капитала (ИЧК) аналитики ставят Россию на один уровень с Азербайджаном, Албанией, Черногорией и Польшей.

«Российская Федерация — среди стран-лидеров в индексе с точки зрения улучшения своих результатов, однако при этом сохраняются нерешенные проблемы, и предстоит сделать еще очень многое, чтобы улучшить абсолютные значения показателей, входящих в ИЧК», — говорит директор и постоянный представитель Всемирного банка в России Рено Селигманн.

Индекс человеческого капитала отражает уровень производительности труда молодых людей и состоит из пяти показателей: вероятность выживания детей до пяти лет; ожидаемая продолжительность обучения детей в школе; оценки по единому экзамену; выживаемость взрослого населения; процент детей, не имеющих задержек в развитии.