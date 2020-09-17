США впервые показали отсек «оружия массового уничтожения»

Американская аэрокосмическая корпорация Boeing впервые представила ролик, в котором показан открытый внутренний отсек многоразового космического корабля Х-37В Военно-воздушных сил (ВВС) США. На соответствующее видео в Twitter обратил внимание пользователь DutchSpace.

В подписи к твиту отмечается, в частности, что в ролике показано раскрытие солнечных батарей, встроенных во внутренний отсек космического аппарата. The Drive пишет, что по габаритам внутренний отсек Х-37В сравним с небольшим пикапом. «Отсек миниатюрного космического челнока — главная особенность, которая придает ему такую ​​высокую степень гибкости», — отмечает издание.

В октябре 2018 года гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин связал Х-37В с оружием массового уничтожения. «Мы, соответственно, будем избегать каких-то публичных заявлений, но при этом прекрасно понимаем, что такое может быть, и вполне вероятно, что оружие массового уничтожения, если, не дай бог, оно будет размещено в космосе, может планировать сверху», — заявил менеджер.

В сентябре этого года Китай осуществил секретный запуск «экспериментального космического корабля многоразового использования», который, согласно SpaceNews, может быть китайским аналогом Х-37В. Соответствующая ракета Long March 2F с таинственным изделием стартовала 4 сентября c космодрома Цзюцюань в автономном районе Внутренняя Монголия. Об успехе миссии китайские СМИ сообщили менее чем через три часа после пуска носителя, там же говорилось о мирном предназначении изделия.

В мае 2016 года опрошенные сайтом Space.com эксперты заявили, что мини-шаттл X-37B предназначен для отработки уничтожения космических спутников, а одной из его целей является проверка экономической эффективности подобных действий по сравнению с ракетными средствами ликвидации.

Работы над созданием X-37B начались в 1999 году совместными усилиями НАСА и Boeing. Предполагалось, что многоразовый космический корабль будет использоваться для ремонта околоземных спутников на высотах до 700 километров. Однако в 2004 году соответствующая программа была засекречена и отдана Агентству по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам Пентагона. С тех пор бюджет, связанный с X-37B, был засекречен. В распоряжении ВВС США, как считается, имеется как минимум два летных варианта таких мини-шаттлов.