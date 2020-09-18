Центробанк сохранил ключевую ставку

Банк России на заседании совета директоров 18 сентября принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25 процента годовых на фоне превышения ожиданий по инфляции, говорится в сообщении регулятора.

Рост цен в ЦБ связали с активным восстановлением спроса после периода самоизоляции и ослаблением рубля. В то же время, несмотря на повышенные инфляционные ожидания населения и предприятий, в среднесрочном горизонте эксперты ожидают скорее замедления роста цен.

С весны председатель Центробанка Эльвира Набиуллина указывала не только на возможное дальнейшее снижение ключевой ставки до исторических минимумов, но и на ускорение этого процесса.

Однако угроза санкций из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального и политическая нестабильность в Белоруссии существенно увеличили риски. В связи с этим подавляющее большинство экспертов предполагали, что на этот раз регулятор займет выжидательную позицию.

Очередное заседание совета директоров Центробанка, на котором будет приниматься решение по ключевой ставке, запланировано на 23 октября 2020 года.