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Два скейтбордиста спасли упавшего в реку мужчину

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Фото: «The Irish Sun»

Двое скейтбордистов из ирландского города Дроэда, графство Лаут, прослыли героями после того, как вытащили упавшего в реку мужчину. Об этом сообщает издание The Sun.

Вечером 10 сентября 20-летний Дэмиен Конлон (Damien Conlon) и 17-летний Шон Гайден (Shaun Guiden) катались на скейтборде и увидели мужчину, который шел по парку.

«Он повернулся, чтобы сфотографировать что-то. Но когда он сделал шаг назад, оступился и упал назад через ограду», — рассказал Конлон. Незнакомец пролетел два метра вниз и приземлился на камни у берега реки Бойн.

«После падения он попытался подняться, но наступил на скользкий мох и снова упал, на этот раз в воду», — сообщил он. Конлон перепрыгнул через стену и спустился к мужчине, пока Гайден звонил в скорую помощь.

«Я смог поднять его из воды и посадить. Я собирался удерживать его голову до прибытия врачей в случае, если у него оказалась бы повреждена шея», — пояснил он. Упавший запаниковал и попытался самостоятельно залезть на берег, но не смог этого сделать. Тогда Конлон подсадил его на плечи и передал Гайдену, который вытащил пострадавшего обратно на дорожку.

В этот момент спасатели находились на другом берегу реки и зажигали свечи в честь Дня предотвращения суицида. Увидев произошедшее, они поспешили на помощь.

«Его отвезли в больницу на обследование. Мы слышали, что у него повреждена спина, но я не знаю, правда ли это. Он получил порезы, так как она моей руке осталась его кровь», — сказал Конлон.

Теперь скейтбордисты призывают окружной совет Лаута установить перила вдоль стены и освещение в скейт-парке.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Бихар крокодил набросился на подростка, но его спас старший брат, который бесстрашно набросился на рептилию. Раненого мальчика отвезли сначала в местную больницу, а затем перевели в окружную больницу.

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