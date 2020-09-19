Россия поможет деньгами африканским странам

Правительство России согласилось помочь деньгами ряду африканских стран через внесение целевого взноса в фонд Всемирной продовольственной программы ООН. Об этом говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

Гуманитарная помощь пойдет в Бурунди, Джибути, Сомали, Сьерра-Леоне и Центральноафриканскую Республику. Эти средства, подчеркнули в правительстве, окажут «позитивный политический и информационный эффект», а также укрепят отношения с этими странами.

Размер помощи в сообщении не указывается. Решение принято по итогам заседания правительства в среду, 16 сентября, где в том числе обсуждался проект федерального бюджета.

В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин рассказал, что Москва списала африканским странам долги на общую сумму 20 миллиардов долларов, однако не уточнил, за какой период. А общая сумма долгов, которые Россия простила заемщикам за последние 20 с лишним лет, превышает 140 миллиардов долларов.