Разрушение украинской Газотранспортной системы (ГТС) станет следующей целью для США, если их санкции сработают для остановки проекта трубопровода «Северный поток-2». Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний. Его слова опубликованы на сайте фракции.

Вводя санкции против газопровода, Вашингтон пытается вытеснить Россию с рынка газа в Европе. По словам Загородного, евромайдан на Украине преследовал не только политические, но и экономические цели. «Как вы понимаете, с учетом интересов новых хозяев Украины и позиции их нынешних ставленников, в случае блокирования Западом "Северного потока — 2", наша ГТС станет следующей целью американских корпораций. И ей помогут бесславно закончить свои дни», — сыронизировал депутат.

Ранее Европейский парламент (ЕП) принял резолюции по Алексею Навальному. Европейские власти потребовали ужесточить санкции против России и остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Документ носит рекомендательный характер.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Европу по дну Балтийского моря. В настоящее время он построен более чем на 90 процентов. Газопровод должны были сдать еще в 2019 году, однако у проекта возникли проблемы сначала из-за позиции Дании, а затем в связи с санкциями США. В результате завершение строительства перенесли на горизонт 2021 года.