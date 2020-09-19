Назван самый популярный курорт Краснодарского края в бархатный сезон

Сочи назвали самым популярным курортом Краснодарского края в бархатный сезон. Востребованы в городе как санатории и пансионаты, так и отели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Там отметили, что в начале сентября в Сочи максимальная заполненность номеров составила более 90 процентов. «На курорте в настоящее время функционируют 2 523 коллективных и индивидуальных средства размещения с емкостью 216 тысяч мест», — рассказали в ведомстве.

Популярнее всего оказались санатории и пансионаты. Там заселено 85 процентов номеров. Кроме того, спросом пользуются четырех- и пятизвездочные гостиницы. По мнению экспертов, это связано с тем, что на Кубань приехали туристы, привыкшие проводить отпуск заграницей.

Ранее сообщалось, что у россиян появилось возможность бюджетно отдохнуть на море в Краснодарском крае. Средняя стоимость недельного тура с заездом 12–18 сентября на двоих составляет около 17 тысяч рублей с включенным перелетом из Москвы, проживанием и питанием.