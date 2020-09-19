Россиянин зарубил топором любовника бывшей жены и попал на видео

Житель Набережных Челнов зарубил любовника своей бывшей жены, подкараулив пару. Момент нападения попал на видео, его опубликовал Telegram-канал Life Shot.

Россиянин решил отомстить экс-супруге за то, что она после развода устроила свою личную жизнь. Для этого мужчина взял топор и собаку и подкараулил пару у места работы бывшей жены. После этого ревнивец разбил окно их машины и попытался напасть. Любовник попытался убежать, но его догнала и повалила собака. Преступник несколько раз ударил мужчину топором.

После расправы мужчина погнался за своей бывшей супругой. Женщине удалось забежать в здание, поэтому она осталась цела. Ей помог коллега, который отпугнул нападавшего травматическим пистолетом.

Преступника задержали, теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы за убийство с особой жестокостью.