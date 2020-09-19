В Туле открыт первый в России мемориал фронтовикам — энергетикам

В Туле открыт первый в России мемориал энергетикам — героям. Комплекс возведен по инициативе генерального директора «Россетей» Павла Ливинского и губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Он увековечил память энергетиков, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны и обеспечивших электроснабжение тыла.

В торжественной церемонии открытия участвовали заместитель председателя правительства России Юрий Борисов, полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский.

Строительство мемориала началось в 2019 году в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы. Проект архитектурного решения выбрали работники электросетевого комплекса — в онлайн-голосовании приняли участие 16 467 человек.

Комплекс площадью 1 гектар состоит из пяти площадок, посвященных каждому году войны. Центральная аллея ведет к обелиску в форме опоры высоковольтной линии электропередачи. Его высота составляет 1418 сантиметров (14,18 метра) — столько же, сколько дней длилась война. Перед обелиском расположен Вечный огонь, частицу которого доставили из Москвы от Могилы Неизвестного Солдата.

Монумент увенчан изображением Ордена Победы — высшей награды Великой Отечественной войны. С двух сторон от него расположены тематические сюжетные барельефы и гранитные стелы с именами 72 энергетиков — Героев Советского Союза.

«В военные годы многим работникам отрасли пришлось стать солдатами. На долю людей, оставшихся на своих местах, выпали не менее сложные испытания. Это первый в России масштабный мемориал, посвященный подвигам всех энергетиков —фронтовиков и тружеников тыла. Символично, что он находится в Туле. Ведь электроснабжение Оружейной столицы сохранялось даже в дни тяжелых боев», — отметил Павел Ливинский.