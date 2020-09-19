В Минздраве оценили идею обязательной вакцинации от коронавируса для путешествий

Обязательная вакцинация от коронавируса перед поездкой за границу — разумная мера, которая может быть внедрена в зависимости от эпидемиологической ситуации в дальнейшем. Эту идею оценил главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов, передает ТАСС.

Он напомнил, что профилактика заражения COVID-19 с помощью иммунизации — самая эффективная мера защиты, поэтому сценарий обязательной вакцинаций для осуществления международных поездок нельзя исключать. «Если у нас такая вакцина будет (и вот вакцина уже появляется, и много вакцин уже в разработке), то вполне возможно, что такая мера будет введена», — пояснил Чуланов.

Главный внештатный инфекционист Минздрава добавил, что все будет зависеть от решений стран и дальнейшего развития ситуации с коронавирусом.

10 сентября советник министра здравоохранения Сергей Глаголев предложил сделать вакцинацию одним из условий для международных путешествий. Он объяснил, что ПЦР-тесты и проверка на антитела могут гарантировать отсутствие заболевания на ограниченное время, поэтому стоит сделать прививку. Советник также добавил, что большинство людей путешествуют самолетами, посещая крупные аэропорты, где много людей из разных стран.