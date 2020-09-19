В Германии предложили создать содружество от Владивостока до Лиссабона

Долгосрочный мир между странами Евросоюза и Россией — это единственный шанс выстроить безопасное пространство на европейской территории, чтобы обеспечить счастливое будущее детям и внукам, заявил член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии»). Его слова приводит РИА Новости.

«Нам надо выстроить свободное торговое пространство от Лиссабона до Владивостока и создать добровольное содружество суверенных государств, чтобы мы могли развиваться, жить и процветать», — предложил Гердт. При этом он назвал недопустимым ухудшение дружеских отношений между Россией и Германией.

Депутат также оценил риски отказа от строительства газопровода «Северный поток-2», отметив, что это не только приведет к многомиллиардным штрафам, но и поставит под вопрос энергетическую безопасность Германии.

«Эта борьба ведется грязными политическими и экономическими методами. Те, кто ратует за отказ от "Северного потока", должны рассказать своим избирателям, что в результате этого цены на энергоресурсы увеличатся — в месяц за газ и за свет придется платить на 20 процентов больше», — подчеркнул Гердт.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Европу по дну Балтийского моря. В настоящее время он построен более чем на 90 процентов. Газопровод должны были сдать еще в 2019 году, однако у проекта возникли проблемы сначала из-за позиции Дании, а затем в связи с санкциями США. В результате завершение строительства перенесли на горизонт 2021 года.