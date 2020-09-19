Хозяев кошек-охотников решили судить за вред биоразнообразию

В Нидерландах экологи и юристы решили судить хозяев, чьи кошки охотятся и тем самым «вредят биоразнообразию». В роли обвинителей на процессе выступят природоохранные НКО, сообщает «Европульс».

Отмечается, что к ответственности привлекут не всех хозяев, а только тех, вина питомцев которых будет установлена. По директивам Евросоюза, питомцев могут уличить в разрушении местных экосистем. Владельцев таких животных попросят усмирять охотничьи инстинкты питомцев — например, не выпускать кошек из квартир.

По оценкам специалистов, жертвами котов в стране ежегодно становятся порядка 140 миллионов диких животных. При этом половину из них убивают домашние животные, у которых есть кров и еда. Они представляют угрозу для 370 видов, населяющих природу Нидерландов — от птиц до рыб и летучих мышей.