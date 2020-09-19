«Зенит» потерял очки в матче с «Уралом»

«Зенит» на выезде сыграл вничью с «Уралом» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 19 сентября, и завершилась со счетом 1:1. В первом тайме голом в составе гостей отметился Артем Дзюба. Во второй половине игры равенство восстановил форвард хозяев Андрей Панюков.

«Зенит» после восьми туров имеет в активе 17 очков и остается лидером РПЛ. В активе «Урала» на семь очков меньше, клуб располагается на десятой позиции.

В следующем туре «Зенит» 26 сентября на своем поле примет «Уфу». «Урал» днем позже на выезде встретится с «Ахматом».