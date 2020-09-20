«Ливерпуль» обыграл «Челси» в центральном матче тура АПЛ

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Челси» в центральном матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 20 сентября, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В первом тайме зрители не увидели голов. На старте второй половины игры точным ударом отметился форвард красных Садио Мане, а через несколько минут сенегалец оформил дубль.

Победа позволила «Ливерпулю» набрать шесть очков и выйти на третье место в турнирной таблице. В активе «Челси» три очка, клуб располагается на десятой позиции.

В следующем туре «Ливерпуль» 28 сентября на своем поле примет «Арсенал». «Челси» двумя днями раньше на выезде сыграет с «Вест Бромвичем».