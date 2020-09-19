«Манчестер Юнайтед» начал сезон АПЛ с поражения

«Манчестер Юнайтед» на своем поле проиграл «Кристал Пэлас» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 19 сентября, и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. На дубль Уилфрида Заа и гол Андроса Таунсенда хозяева ответили точным ударом Донни ван де Бека.

«Кристал Пэлас» одержал вторую победу подряд, набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед», пропускавший первый тур, начинает новый сезон с поражения.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 26 сентября на выезде сыграет с «Брайтоном». «Кристал Пэлас» в тот же день на своем поле примет «Эвертон».