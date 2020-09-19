«Лидс» на своем поле обыграл «Фулхэм» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 19 сентября, и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. На дубль Александра Митровича и гол Бобби Рида команда Марсело Бьелсы ответила двумя забитыми мячами Элдера Кошты, а также точными ударами Матеуша Клиха и Патрика Бэмфорда.

«Лидс» одержал первую победу после возвращения в АПЛ, набрал три очка и находится на девятом месте в турнирной таблице. «Фулхэм» потерпел второе поражение подряд и занимает 19-ю позицию.

В следующем туре «Лидс» 27 сентября на выезде сыграет с «Шеффилд Юнайтед». «Фулхэм» днем позже на своем поле примет «Астон Виллу».