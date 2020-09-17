«Реал» вернет купленного за 101 миллион евро футболиста в АПЛ

Мадридский «Реал» вернет валлийского полузащитника Гарета Бэйла в Английскую премьер-лигу (АПЛ). Об этом в своем Twitter сообщил журналист Мельчор Руис.

По информации источника, сливочные достигли принципиального соглашения с руководством лондонского «Тоттенхэма» о переходе 31-летнего игрока на правах аренды. Сделка, финансовые подробности которой не уточняются, должна быть закрыта к пятнице, 18 сентября. При этом лондонцы готовы платить футболисту лишь половину его зарплаты в «Реале».

Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году, сумма трансфера составила 101 миллион евро. В прошлом сезоне полузащитник провел в составе столичной команды 20 матчей, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи.

В «Тоттенхэме» Бэйл оказался в 2007 году. Вместе с командой в 2008-м игрок стал обладателем Кубка лиги, а по итогам сезона-2012/2013 валлийца признали лучшим футболистом АПЛ.