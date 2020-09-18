Назван футболист года в «Манчестер Юнайтед»

Болельщики «Манчестер Юнайтед» назвали Бруну Фернандеша лучшим игроком года. Об этом сообщается на сайте манкунианцев.

Полузащитник сборной Португалии набрал 35,5 процента голосов, опередив французского форварда Антони Марсьяля на 1,5 процента. На третье место поклонники МЮ отправили нападающего национальной английской команды Маркуса Рашфорда, за него проголосовали 10,4 процента фанатов.

Бруну Фернандеш перешел в «Манчестер Юнайтед» из лиссабонского «Спортинга» в январе этого года. Сумма трансфера составила 55 миллионов евро. Португалец провел за «красных дьяволов» 22 матча во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал восемь голевых передач.

Прошлый сезон Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» завершил на третьем месте. В первом матче нового чемпионата команда 19 сентября дома сыграет с «Кристал Пэлас».