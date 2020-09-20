Сестра ведущего «Русского лото» поделилась своей версией смерти брата

Нина Борисова, сестра ведущего «Русского лото» Михаила Борисова, предположила, что не обращать внимание на плохое самочувствие ее брату посоветовали коллеги с телевидения. Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

Она поделилась версией, что Михаила Борисова могли заставлять работать все последние дни, несмотря на недомогание. Женщина добавила, что почти не видела брата, так как он все время был на съемках.

Ведущий «Русского лото» умер на 72-м году жизни при транспортировке из одной больницы в другую. Причиной смерти Борисова назвали коронавирусную инфекцию в сочетании с сахарным диабетом и гипертензией. Он начал испытывать недомогание еще за несколько дней до госпитализации, однако за медицинской помощью не обращался. К моменту поступления ведущего в больницу у него было поражено до 75 процентов легких.

Михаил Борисов — советский и российский режиссер, телеведущий, актер. Заслуженный деятель искусств России.