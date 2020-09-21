У Павла Прилучного появился долг после развода с Агатой Муцениеце

Актер Павел Прилучный после развода с актрисой Агатой Муцениеце угодил в базу судебных приставов Новгородской области, где он прописан, из-за долга. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным издания, актер не оплатил судебные издержки за заседание о расторжении брака в размере 200 рублей. «Исполнительное производство вступило в силу с 20 августа», — уточнили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.

В отличие от бывшего супруга, у Агаты Муцениеце долгов нет и все нужные пошлины оплачены, уточняет издание со ссылкой на данные базы судебных приставов.

Прилучный и Муцениеце официально развелись в июне. В апреле актриса опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии и пьянстве мужа в период самоизоляции. Позднее стало известно, что актер встречается со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович.