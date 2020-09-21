Изменены устоявшиеся представления о древних людях

Ученые Института химической экологии Общества Макса Планка в Германии обнаружили в Саудовской Аравии древние следы человека современного типа возрастом 120 тысяч лет. Об открытии, которое изменяет устоявшиеся представления о расселении людей по Евразии, сообщается в пресс-релизе, опубликованном в журнале Science Advances.

Следы человека и животных были найдены в пустыне Нефуд в районе древнего озера, где верхний слой отложений подвергся эрозии. Отпечатки были датированы с помощью оптически стимулированной люминесценции, основанной на определении момента времени, когда порода последний раз находилась на свету. Семь из сотен следов определенно принадлежали представителям трибы гоминини (к ним относят людей, шимпанзе и их вымерших предков). Это были два или три Homo sapiens, путешествующие вместе.

Специалисты утверждают, что следы принадлежали анатомически современным людям, а не неандертальцам, поскольку последние не обитали в то время на Ближнем Востоке. Кроме того, по следам ученые определили рост и вес, не характерные для неандертальцев.

Люди могли приходить на озеро для сбора водных ресурсов и добывали пищу одновременно с животными и, возможно, охотились на них. На это указывает наличие в отложениях озера 233 окаменелостей, принадлежащих травоядным зверям. Богатая флора и фауна делала эти места привлекательными для Homo sapiens, которые перемещались между Африкой и Евразией.

Ранее считалось, что первые люди современного типа распространились по Евразии через Грецию и Левант, используя прибрежные маршруты, но результаты нового исследования показывают, что Homo sapiens также шли вдоль рек и озер.