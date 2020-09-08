В Египте нашли таинственные подземные могилы

В древнем египетском некрополе Саккара обнаружили подземный тайник, в котором содержатся по меньшей мере 13 деревянных гробов возрастом 2500 лет. Об этом сообщает издание Science Alert.

Таинственная могила найдена в погребальной шахте на глубине 11 метров. Запечатанные и хорошо сохранившиеся гробы, в которых, скорее всего, до сих пор содержатся тела умерших, были сложены один на другом. Некоторые гробы сохранили остатки краски, нанесенной на дерево.

Археологи также сообщают о трех запечатанных нишах в шахте, где могут содержаться еще больше могил.

Саккара служила некрополем Мемфиса, столицы древнего Египта. В течение около трех тысяч лет египтяне хоронили здесь умерших, включая людей из рабочего класса и высокопоставленных чиновников. Однако за тысячелетие было разграблено множество могил, поэтому обнаружение нетронутого тайника оставляет шанс на нахождение погребальной утвари и останков, которые могли бы расширить знания о древнеегипетских погребальных обычаях.