Депутат ответил захотевшему выступить в Госдуме белорусскому оппозиционеру

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил в беседе с РИА Новости, что комитету не о чем разговаривать с членом президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Павлом Латушко, который захотел выступить в Госдуме.

«Если бы данный гражданин обратился в наш профильный комитет, естественно, нам не о чем с ним разговаривать», — ответил он. Депутат пояснил, что у России есть информация о том, что КС находится под четким и жестким управлением центра по управлению ситуацией в Белоруссии.

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По словам Водолацкого, в этот центр входят спецслужбы Польши, Литвы и Украины. «Они сегодня координируют деятельность всего координационного совета», — отметил он.

Парламентарий отметил, когда координационный совет говорит о том, что ситуация в Белоруссии — это внутреннее дело страны, однако сам во главе с бывшим кандидатом в президенты Светланой Тихановской просит ввести против своего народа экономические санкции. «Это уже не оппозиция, это враги Белоруссии, а с врагами Белоруссии нам не о чем разговаривать», — заключил он.

Ранее член президиума КС оппозиции Белоруссии Павел Латушко захотел после выступления в Европарламенте посетить заседание Государственной Думы, чтобы представить позицию объединения. По его словам, он и другие члены КС отдают себе «абсолютный отчет» в том, что разрешение внутриполитического кризиса в республике зависит, прежде всего, от белорусского общества.

В Белоруссии седьмую неделю проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а Тихановская — 10. Первые акции жестко разгонялись. Большинство членов президиума Координационного совета арестованы или покинули Белоруссию.