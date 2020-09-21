Белорусская оппозиция захотела выступить в Госдуме

Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Павел Латушко захотел после выступления в Европарламенте посетить заседание Государственной Думы, чтобы представить позицию объединения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Выступать в Европарламенте сегодня — это была уникальная возможность. Но я хотел бы обратиться с предложением к депутатам российской Государственной Думы: я готов также выступить и на заседании комитета по иностранным делам Государственной Думы России для того, чтобы представить позицию Координационного совета», — отметил политик.

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Латушко отметил, что в Европарламенте для него было «принципиально важным донести позицию из первых источников о том, что реально сегодня происходит» в Белоруссии. По его словам, он и другие члены КС отдают себе «абсолютный отчет» в том, что разрешение внутриполитического кризиса в республике зависит, прежде всего, от белорусского общества.

По его словам, стратегия отношений Белоруссии с Россией определена, а стратегия на «развитие отношений с Европейским союзом справедлива».

Ранее КС обратился к российской общественности и официальным лицам. Там подчеркнули, что оппозиция выступает за развитие белорусско-российских отношений и никогда не ставила своей целью ухудшить отношения с Россией, «как это пытаются преподносить белорусские официальные каналы». В то же время оппозиция считает, что до начала планирования двустороннего сотрудничества необходимо разрешить конфликт внутри Белоруссии.

В Белоруссии седьмую неделю проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а Тихановская — 10. Первые акции жестко разгонялись. Большинство членов президиума Координационного совета арестованы или покинули Белоруссию.