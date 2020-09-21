Ингушетия закупила грузовые автомобили для разбора лесных завалов

Власти Ингушетии приобрели грузовые автомобили для разбора лесных завалов. Закупка проводилась в рамках реализации национального проекта «Экология», передает ТАСС.

Отмечается, что использование новой техники позволит специалистам оперативно добраться до мест возгораний. Машины укомплектованы краново-манипуляторной установкой. Автомобили поступят в Сунженский и Назрановский лесопожарные центры региона.

Регион также планирует закупить беспилотный летательный аппарат для мониторинга лесов.

Сохранение лесов — одно из ключевых направлений нацпроекта «Экология», который реализуется в России до 2024 года. В рамках подраздела предусматривается восстановление всех площадей вырубленных и погибших от пожаров лесов, сокращение ущерба от пожаров в три раза. Нацпроект направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Всего на реализацию проекта выделят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В него также входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», и «Внедрение наилучших доступных технологий».