ФСБ задержала полковника внутренней службы за сбор дани с коллег

В Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали заместителя начальника главного управления ФСИН России по Нижегородской области полковника внутренней службы Виталия Гудкова. Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщает «НТА Приволжье» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Полковника заподозрили в организации преступной схемы. По версии следствия, Гудков собирал дань со своих коллег.

Как отметил источник, в ближайшее время задержанному изберут меру пресечения.

В июле сообщалось об аресте полковника внутренней службы Сергея Вержевикина и предпринимателя Олега Мохнорылова. Первого обвинили в превышении должностных полномочий, а второго — в мошенничестве в особо крупном размере. Компания, которую возглавлял Мохнорылов, должна была произвести капитальный ремонт здания объединенной редакции ФСИН. За эти работы организация получила 154,4 миллиона рублей. При проверке выполненных работ сотрудники ФСИН сочли, что часть обязательств компания так и не выполнила.