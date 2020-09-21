В России отреагировали на требование Навального вернуть ему одежду

В России отреагировали на требование Алексея Навального вернуть ему одежду. В минздраве Омской области заявили, что вещи находятся у следствия, сообщает «Интерфакс».

«Одежду изъяли следственные органы в рамках доследственной проверки, когда Навальный находился в Омске», — сказали в пресс-службе регионального минздрава.

Ранее оппозиционер потребовал вернуть ему одежду, которую с него сняли врачи в омской больнице, поскольку эти вещи могут стать важной уликой.

Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно приземлился в Омске, где в течение двух дней помощь ему оказывали врачи омской больницы. После этого оппозиционера перевезли в берлинскую клинику «Шарите» (Charite). 10 сентября Навальный полностью пришел в себя, затем его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Эксперты нескольких европейских стран заявили, что он был отравлен препаратом из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что не нашли следов яда в анализах.