Более 650 тысяч жителей Подмосковья привились от гриппа

В Московской области с начала кампании по вакцинации прививку от гриппа сделали уже 658 тысяч человек, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Ее цитирует РИАМО в понедельник, 21 сентября.

«Мы стараемся сделать процедуру вакцинации максимально доступной для всех жителей региона — проводим выезды мобильных комплексов в многолюдных места, организовываем выезды на предприятиях и прививаем сотрудников непосредственно на рабочем месте», — сказала Стригункова.

По ее словам, все это привело к росту числа желающих сделать прививку.

Кампания по вакцинации от гриппа стартовала в Подмосковье 7 сентября. Всего запланировано вакцинировать более 4,5 миллиона жителей. Прививки делают отечественными препаратами «Совигрипп», «Флю-М» или «Гриппол плюс».

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, что прививку от гриппа лучше всего делать во второй половине августа или в сентябре — после этого ожидается подъем заболеваемости.