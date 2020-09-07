Кампания по вакцинации от гриппа стартовала в Подмосковье

масштабная кампания по вакцинации населения от гриппа стартовала в Подмосковье, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Ее слова приводятся на сайте областного правительства, 7 сентября.

«Для удобства жителей Подмосковья пройти вакцинацию можно не только в поликлинике, но и в мобильных комплексах, которые располагаются в общественных местах — вблизи крупных торговых центров, железнодорожных станций и МФЦ», — рассказала она.

По ее словам, для крупных предприятий будут организованы выезды мобильных бригад.

Всего в этом году, по ее словам, запланировано вакцинировать более 4,5 миллиона жителей. Прививки делают отечественными препаратами «Совигрипп», «Флю-М» или «Гриппол плюс».

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, что прививку от гриппа лучше всего делать во второй половине августа или в сентябре — после этого ожидается подъем заболеваемости.