Проигравший выборы российский депутат отомстил горожанам

В Троицке Челябинской области проигравший выборы депутат городского собрания Владимир Курилов после своего поражения решил отомстить россиянам и отсоединил местную колонку с водой от электричества. Об этом сообщает Znak.

Горожане рассказали, что раньше воду из колонки нужно было качать вручную, но несколько лет назад Курилов оборудовал ее электрическим насосом, подключенным к соседней автозаправке. Однако после поражения на выборах бывший депутат отключил питание, и установка полностью перестала работать, а ручка для накачки исчезла. Местные жители отметили, что на данный момент не знают, как набирать воду.

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Через некоторое время новый депутат Лев Живайкин заявил, что пытался решить проблему с питанием колонки. Он попросил владельца заправки, который является другом Курилова, подключить колонку к электричеству и пообещал каждый месяц оплачивать расходы. Сначала тот согласился, однако после поменял решение и не пустил электриков. Живайкин отметил, что теперь находится в поиске другого источника энергии. Что касается Курилова, то он не ответил на звонки журналистов и не прокомментировал сложившуюся ситуацию.

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