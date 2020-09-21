В США оценили шансы в наземной войне с Россией

У России существует преимущество над США по численности танков, но это не гарантирует ей победу в наземной войне. Шансы держав в потенциальном конфликте оценил военный журналист Крис Осборн (Kris Osborn) в журнале The National Interest.

Отмечается, что у России всего 27 тысяч единиц бронетанковой техники, из которых 12 тысяч — танки. Автор пишет, это впечатляет, но вполне разумно, так как Россия в первую очередь сухопутная держава. При этом в планах руководства страны добавить еще 1200 машин. Отмечается, что за первое полугодие 2020 года Россия получила 160 танков, среди которых много отремонтированных и восстановленных Т-72Б и Т-80. При этом автор сомневается, что все из них могут конкурировать с американскими M1 Abrams.

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США, в свою очередь, располагают меньшим количеством танков — всего 6 тысяч машин. При этом общее число единиц бронетанковой техники у Вашингтона составляет 39 тысяч. Кроме того, страна обладает военно-морской и военно-воздушной мощью. В связи с этим Осборн задается вопросом, насколько важно иметь больше танков для продолжительной наземной войны.

Автор считает, что в любом современном вооруженном конфликте важную роль будет играть военная авиация, где у США преимущество более чем в два раза по боевым самолетам и в пять раз — по вертолетам. Именно военно-воздушная мощь даст ответ, кто победит на земле. При этом Осборн вспоминает опасения специалистов о возможности России быстро захватить Прибалтику, если США не отправят серьезное подкрепление.

Эксперт приходит к выводу, что голые цифры мало что означают в современной войне, так как свою роль будут играть дальность, точность, неуязвимость и боевые характеристики танков и самолетов, где больше преимуществ, скорее всего, у американской техники.

В 2019 году американский специалист ВМС Лайл Голдстайн рассказал о том, кто выйдет победителем в войне между США и Россией на море. По прогнозам специалиста, практически весь флот НАТО в Черном море будет уничтожен в первые часы войны российскими подводными лодками, ракетными комплексами наземного базирования, ракетными катерами и авиацией, оснащенной гиперзвуковыми противокорабельными ракетами, такими как комплекс «Кинжал». Голдстайн считает, что запрет (согласно конвенции Монтре) на проход авианосцев через проливы Босфор и Дарданеллы — удача для США, так как в противном случае были бы потоплены и американские корабли.

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