Пропавшего полгода назад российского ученого нашли мертвым рядом с кладбищем

В Новосибирске найден мертвым пропавший полгода назад российский ученый, его тело обнаружено рядом с кладбищем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК России по региону.

87-летний сотрудник Института горного дела, доктор технических наук Геннадий Кулаков ушел с работы вечером 3 марта и пропал. Его тело с гнилостными изменениями обнаружено возле Южного кладбища в Советском районе Новосибирска. При погибшем была записка с данными, позволившими предположить, что это и есть ученый. По информации следствия, мужчина всегда носил ее при себе на случай своей пропажи.

Точная причина смерти Геннадия Кулакова будет установлена по итогам судебно-медицинской экспертизы.

В июне сообщалось, что под Москвой рядом с дачным поселком нашли тела двух россиян. По данным следствия, останки с сильными гнилостными изменениями были найдены на дне сливного колодца недалеко от города Подольск.