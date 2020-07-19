В подмосковном лесу нашли тело женщины в чемодане

В подмосковном селе Абрамцево найдено тело неизвестной женщины в чемодане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что труп обнаружили в лесу 18 июля. В настоящий момент проводится проверка, устанавливается личность погибшей и обстоятельства ее смерти.

«Тело в чемодане обнаружено в субботу в районе села Абрамцево в Сергиево-Посадском городском округе», — сказал собеседник агентства.

В июне сообщалось, что под Москвой рядом с дачным поселком нашли тела двух россиян. По данным следствия, останки с сильными гнилостными изменениями были найдены на дне сливного колодца недалеко от города Подольск.