Стюардесса в мини-платье села на шпагат поперек салона и поделилась результатом

Стюардесса нидерландской авиакомпании Transavia Airlines сфотографировалась в необычной позе на борту самолета и восхитила пользователей сети результатом. Снимками поделился Instagram-аккаунт @flight___love, освещающий жизнь членов экипажа по всему миру.

На размещенной серии кадров запечатлено, как бортпроводница Алисса Корааг (Alyssa Koraag) села на шпагат поперек салона лайнера, положив ноги на два ряда кресел. На ней при этом надето мини-платье синего цвета с тонким ремешком, шейный шарф в виде зеленого банта и голубая защитная маска.

Подписчики сообщества оценили фотографию нидерландской стюардессы и написали комплименты в комментариях под постом. «Очень красивая женщина», «Вау, это впечатляет!», «Прекрасная женщина со стройными ногами», «Красотка», «Шикарные ноги», «Выглядишь прекрасно», — высказывались они.

В сентябре другая известная в сети стюардесса снялась в необычной позе на борту самолета и удивила подписчиков. Она попозировала, забравшись в форме с короткой юбкой в отделение для ручной клади — на кадре видны только ее стройные ноги в темных колготках и туфлях на каблуках.